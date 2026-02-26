Bologna ok col Brann: 1-0 al Dall'Ara e Roma raggiunta agli ottavi di Europa League

Giacomo A. Galassi

Il Bologna vola agli ottavi di Conference League dopo il doppio 1-0 rifilato ai norvegesi del Brann. Al Dall'Ara la squadra di Italiano rifila agli avversari lo stesso punteggio dell'andata, stavolta grazie a una rete di Joao Mario nel secondo tempo, dopo una partita piuttosto faticosa per i rossoblu nonostante l'uomo in più per quasi un'ora di gioco. Alla fine ciò che conta è il passaggio del turno, con il Bologna che raggiunge dunque l'altra italiana ancora in gioco in Europa League, la Roma qualificata agli ottavi direttamente dalla fase a girone. 