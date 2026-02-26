Fagioli: "Il gol? Diciamo che ci alleniamo in spogliatoio. A Udine sarà battaglia"
"Per fortuna alla fine gli ottavi sono arrivati. Non ci aspettavamo di affrontare una partita così difficile dopo il 3-0 là". A dirlo ai canali ufficiali del club è Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina. "Purtroppo però in campo internazionale succede. Se non approcci in maniera positiva ti puniscono. Il lato positivo è che siamo agli ottavi di finale e questo era l'importante".
Il gol?
"L'ho stoppata bene e poi ho fatto un bel tiro. Diciamo che ci alleniamo in spogliatoio a far canestro nel cestino... (ride, ndr)".
Ora arriva l'Udinese.
"Sarà una partita difficilissima perché sappiamo che qua all'andata è stata una partita strana, con l'espulsione loro dopo 10 minuti. Ci aspetta una battaglia".
