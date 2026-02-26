Fagioli: "Ho 25 anni e non ho più tempo da perdere. Italia? Un sogno"

vedi letture

Nicolò Fagioli parla così a Sky Sport dopo lo Jagiellonia: "Secondo me abbiamo approcciato male la partita andando piano, e questo in campo internazionale lo paghi perché possono farti gol in ogni momento. Loro hanno fatto una bellissima partita. Non so perché questi approccio, dobbiamo capirlo. Io sono arrivato a gennaio e ho fatto solo dagli ottavi in poi. Ma oggi non è come 20-30 anni fa, qualsiasi squadra trovi fai fatica se non approcci bene dal punto di vista mentale".

Come sta vivendo questo momento?

"Mi sono focalizzato sul ruolo che sto facendo, ascolto molto il mister e il suo staff. Ormai ho 25 anni e non ho più tempo da perdere. L'Italia? Ovviamente è il sogno di tutti e anche il mio, però sarà mister Gattuso a decidere".

Il cambio di sistema di gioco quanto ha inciso?

"Tanto perché in quel ruolo sei sempre dentro al gioco. Quando sei mezzala a volte non tocchi palla, per me invece è importante giocare tanti palloni durante la partita e far girare la squadra".