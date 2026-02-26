Fabbian: "Bravi a reagire. Come mi sento? Qui c'è un gruppo fantastico"

Giovanni Fabbian ai canali ufficiali ha commentato così il passaggio agli ottavi: "È stata una partita un po' particolare, siamo partiti sotto tono ma siamo stati bravi a tenere botta e reagire perché non era facile. Sapevamo che la partita era difficile, ci prendiamo il passaggio del turno e ora ci concentriamo sul campionato. Io cerco sempre di mettermi a disposizione, poi sul gol ho messo la gamba sul tiro di Moise e l'ho toccata. L'importante però è che la palla sia entrata".

Ora arriva l'Udinese.

"Già da domani siamo focalizzati su lunedì, non sarà facile ma è una battaglia e ci siamo dentro. Ne usciremo da grande squadra".

Come procede l'inserimento?

"Qui sto molto bene, ho trovato un gruppo di ragazzi che mi ha accolto alla grande. Ora c'è una bella armonia in spogliatoio, dobbiamo continuare così"-