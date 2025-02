Champions, le formazioni di Club Brugge-Atalanta: Pasalic e CDK alle spalle di Retegui

E' tempo di playoff per l'Atalanta. La squadra di Gian Piero Gasperini scenderà in campo questa sera a Brugge per l'andata degli spareggi che poi, in caso di qualificazione, spalancheranno le porte degli ottavi di finale di Champions League. Queste le formazioni ufficiali della sfida.

Clubb Brugge (4-2-3-1): Mignolet; Seys, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Jashari, Onyedika; Talbi, Vanaken, Tzolis; Jutglà.

Atalanta (3-4-1-2): Rui Patricio; Posch, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Retegui.