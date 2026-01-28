Braglia secco: "Spiace, ma la Fiorentina è una seria indiziata a retrocedere"

Oggi alle 21:20News
di Redazione FV

Simone Braglia, ex portiere, nel pomeriggio di TMW Radio è stato tra gli ospiti chiamati in causa per parlare di Fiorentina, il giorno dopo l'uscita dalla Coppa Italia per mano del Como: "Mi spiace, però è una seria indiziata a dover retrocedere è la Fiorentina. Non vedo giocatori che hanno quella voglia di giocare per quel traguardo che è la salvezza. Oggi l'identità della Fiorentina non rispecchia le sue qualità. Oggi non vedo da parte della società e della rosa quello spirito che ti permette di raggiungere quel traguardo".

Che ne pensa del figlio di Commisso nuovo presidente? "Credo serva continuità oggi. Hanno costruito il centro sportivo, credo che la continuità sia auspicabile".