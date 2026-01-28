Dagli inviati Pinones Arce: "In questi giorni tristi ho capito l'affetto che la gente ha per la Fiorentina"

Bello il discorso pronunciato dal tecnico della Fiorentina Femminile, Pablo Pinones Arce, durante l'evento a palazzo Vecchio "Questa è Firenze - da massima serie": "Grazie per l'invito in questa location bellissima, siamo felici di essere qui tra i rappresentanti di tanti sport, alcuni più conosciuti altri meno, ma siamo tutti sportivi e persone che si impegnano nel proprio campo. In questi giorni abbiamo avuto una grave perdita ed ho visto quanto la gente di Firenze sia stata vicina alla Fiorentina e questo mi ha colpito molto e mi ha fatto capire l'affetto che avete per la nostra società.

Ogni week end giochiamo sui campi di tutta Italia e di tutta Europa per portare in alto il nome di Firenze, a volte perdiamo a volte vinciamo, ma diamo sempre il 100%. Ve lo posso assicurare, indossare la maglai della Fiorentina significa indossare i colori di Firenze e per questo vi ringrazio di averci voluto qui".