Le formazioni di Inter-Brugge e Villarreal-Napoli. McTominay titolare
Stasera scendono in campo le prime due italiane per la seconda giornata della League Phase di Champions League. Alle 21 infatti fischio d'inizio per Inter-Brugge e Villarreal-Napoli. Ecco le formazioni iniziali scelte dai quattro allenatori, con Allegri che fa partire il ritrovato McTominay (dopo i problemi al cuore e la rinnovata idoneità sportiva) dal 1' e Chivu che si affida alla coppia Lautaro-Thuram:
Inter (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; L. Martinez, Thuram. Allenatore: Cristian Chivu
Club Brugge (4-5-1): Sommer; Sabbe, Mechele, Spieers, Seys; Forbs, Vetlesen, Potts, Vanaken, Virgili; Tresoldi. Allenatore: Leko
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Politano, Gilmour, McTominay, Di Lorenzo; Giovane, De Bruyne; Hojlund. All. Allegri
Villarreal(4-4-2): Junior; Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero; Comesana, Pape Gueye, Saliba, Moleiro; Gerard, Mikautadze. All. Inigo Perez
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