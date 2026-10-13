Bologna, Orsolini va ko: lesione di primo grado. Odgaard tornato in gruppo
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Brutte notizie per il Bologna che perderà Riccardo Orsolini per qualche settimana. L'allenamento odierno della squadra allenata da Palladino ha visto gli esami strumentali all'esterno rossoblu reduce dalla rete a Lecce che è servita a vincere, e hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra, con tempi di recupero di tre settimane. Alla squadra si è invece unito Jens Odgaard, che ha svolto l’intera seduta di allenamento insieme ai compagni. La Fiorentina giocherà contro il Bologna il 20 dicembre al Franchi.
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