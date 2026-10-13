Bologna, Orsolini va ko: lesione di primo grado. Odgaard tornato in gruppo

vedi letture

Brutte notizie per il Bologna che perderà Riccardo Orsolini per qualche settimana. L'allenamento odierno della squadra allenata da Palladino ha visto gli esami strumentali all'esterno rossoblu reduce dalla rete a Lecce che è servita a vincere, e hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra, con tempi di recupero di tre settimane. Alla squadra si è invece unito Jens Odgaard, che ha svolto l’intera seduta di allenamento insieme ai compagni. La Fiorentina giocherà contro il Bologna il 20 dicembre al Franchi.