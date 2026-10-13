Champions tra Roma e Fiorentina? Fabregas su gestione rosa: "E' la prima volta ma sono tranquillo"

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L'allenatore del Como, Cesc Fabregas, ha parlato alla vigilia della sfida di Champions con il Feyenoord. Il Como gioca per il primo anno nella sua storia la Champions ed anche per il tecnico è la prima volta da allenatore. Ecco come risponde a Sky su come gestirà la rosa tra Europa e campionato, dove domenica affronterà la Fiorentina al Franchi:

"Non lo so, è la prima volta nella storia che lo facciamo ed è la prima volta per me in carriera. Molti hanno esordito contro il Lipsia in Champions, è una crescita costante la nostra, sappiamo che saremo giudicati per i risultati, ma stiamo vivendo un sogno che piano, piano deve diventare una realtà. Siamo all'inizio, chi ha fatto qualcosa nella sua vita sa che ciò che fai il primo giorno non è la stessa cosa dopo 10 anni. Sono tranquillo, voglio far giocare tutti il più possibile, lo meritano... Mi fanno godere come competono, non dimentico quanto fatto, ma siamo il Como, la nostra storia spero sia lunga. Ognuno la pensa come vuole, sono davvero molto tranquillo".