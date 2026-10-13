Milan, intervento alla caviglia di Saelemaekers perfettamente riuscito

Milan, intervento alla caviglia di Saelemaekers perfettamente riuscitoFirenzeViola.it
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Oggi alle 17:45News
di Redazione FV

Operazione di pulizia alla caviglia destra di Alexis Saelemaekers perfettamente riuscita: è quanto comunica il Milan sul proprio sito ufficiale. Il giocatore tornerà presumibilmente tra 5 mesi.

"AC Milan comunica che, nella giornata odierna, ad Amsterdam, Alexis Saelemaekers è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia destra.

L’intervento di pulizia artroscopica e stabilizzazione, eseguito dal Dr. Gino Kerkhoffs alla presenza del Dr. Andrea Bulgheroni e di Diego Mantovani dello staff medico del Milan, è perfettamente riuscito".