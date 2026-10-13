L'Italia Femminile fa 1-1 con la Bielorussia: è in finale playoff Mondiali

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L’Italia Femminile pareggia 1-1 con la Bielorussia allo stadio Artemio Franchi e, in virtù della vittoria per 2-0 all’andata, passa alla finale dei playoff Mondiali dove incontrerà la Finlandia che a sua volta ha eliminato la Serbia. Novantasei minuti sul terreno di gioco per la centrocampista della Fiorentina Femminile, Emma Severini, la quale è scesa in campo da titolare disputando una buona partita.

Il riassunto della partita

Come da pronostico, l’Italia prende in mano la partita contro una Bielorussia chiusa in difesa. Le azzurre passano in vantaggio all’8’ con Bonansea, brava a sfruttare un errore difensivo su cross di Caruso. Le padrone di casa sfiorano più volte il raddoppio, colpendo anche un palo con la stessa Bonansea, ma non riesce a concretizzare le numerose occasioni. Nella ripresa il copione non cambia, con l’Italia ancora all’attacco. La Bielorussia, però, cresce e sfiora il gol con Pratasiuk e Alkhovik, che colpisce il palo. Poco dopo, Polli centra a sua volta il legno. Al termine, è proprio Alkhovik a firmare il pareggio con un diagonale su calcio d’angolo.