Squalificati Pisacane e Spalletti, tre giocatori out: il comunicato del giudice sportivo

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Dopo le gare della sesta giornata sono tre i giocatori squalificati per un turno dal giudice sportivo tutti espulsi durante le rispettive gare. Salteranno dunque la settima giornata Elmas (Napoli), Lucchesi (Monza) e Malen (Roma). Ammoniti con sanzione di 1.500 euro a Berardi e Vazquez.

Tra i tecnici squalificati per una gara Spalletti e Pisacane, protagonisti di un acceso diverbio in campo: "per avere, al termine della gara, reagito al comportamento provocatorio dell'allenatore della squadra avversaria alimentando un momento di tensione tra i componenti delle due panchine" la motivazione sul comunicato. Al Franchi mancherà invece il preparatore dei portieri del Como, José Sambade Carreira, che ha avuto anche una multa di 63mila euro allontanato dal campo "per avere, al termine del primo tempo, rivolto un'espressione irriguardosa al direttore di gara".