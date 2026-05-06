Champions, è il Psg la seconda finalista: a Monaco con il Bayern finisce 1-1

Champions, è il Psg la seconda finalista: a Monaco con il Bayern finisce 1-1FirenzeViola.it
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Oggi alle 23:03News
di Redazione FV

È il Psg la seconda finalista dell'edizione 2025/26 della Uefa Champions League. La formazione francese campione in carica, dopo il successo per 5-4 dell'andata ai danni del Bayern Monaco a Parigi, ha pareggiato per 1-1 all'Allianz Arena strappando il pass per la finalissima di Budapest dove affronterà l'Arsenal, che ieri ha estromesso l'Atletico Madrid dalla competizione.

A decidere la sfida in Germania l'iniziale vantaggio della squadra di Luis Henrique al 3' con Dembele e il pareggio al 94' di Kane. La finale di Champions - in programma alla Puskas Arena il prossimo 30 maggio - sarà dunque Arsenal-Psg.