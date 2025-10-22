Champions, alle 21 Atalanta-Slavia Praga e Real Madrid-Juventus: le formazioni
Alle 21 in campo le altre due squadre italiane impegnate (dopo napoli e Inter ieri) in Champions League. Si giocano infatti Atalanta-Slavia Praga e Real Madrid-Juventus, test di lusso e impegnativo per la squadra di Tudor. Ecco le formazioni scelte da Juric e Tudor:
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossounou; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. Allenatore: Juric
Slavia Praga (4-3-2-1): Markovic; Boril, Vlcek, Zima, Mbodji; Zafeiris, Dorley, Moses; Kusej, Provod; Chory. Allenatore: Trpisovsky
Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Militao, Asencio, Carreras; Bellingham, Tchouameni; Diaz, Guler, Vinicius; Mbappé. Allenatore: Xabi Alonso
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Thuram, MCkennie, Cambiaso; Koopmeiners, Ylidiz; Vlahovic. Allenatore: Igor Tudor
