CASTRO, Gol e messaggi per tornare protagonista

Fonte: Repubblica

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Un gol dopo quattrocentoquarantanove giorni dall’ultima volta e una voglia matta di non fermarsi proprio adesso che tutto sembra tornato come prima. Nel 4- 1 di Sivasspor l’altra grande notizia in casa Fiorentina è il ritorno tra i marcatori di Gaetano Castrovilli a più di un anno di distanza dall’ultimo centro in Serie A, il 22 dicembre 2021 contro il Verona. Se a Torino con la Juventus il bellissimo destro di Castro era stato annullato dal Var, contro i turchi è servito a legittimare una vittoria rotonda. Un tiro a giro all’angolino che certifica come Gaetano Castrovilli sia tornato definitivamente in forma. La maglia da titolare dell’andata degli ottavi era stata una prova, la rete di giovedì in Turchia la conferma. Adesso Castrovilli, a partire dalla gara di oggi contro il Lecce vissuta come un derby personale per lui che è barese, spera di poter giocare sempre di più e di essere protagonista in un finale di stagione che vede la Fiorentina ancora in corsa per tutti e tre gli obiettivi. Ogni volta che è in panchina scalpita, durante il riscaldamento guarda il campo voglioso di entrare e le volte in cui, come a Cremona, Italiano decide di non inserirlo ci resta male.