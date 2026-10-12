Cassata, che elogi a Grosso: "Gli sarò sempre riconoscente: vi spiego"

Intervistato da TMW, l'ex giocatore dello Spezia (attualmente svincolato) Francesco Cassata ha parlato dei tanti allenatori che ha avuto, soffermandosi in particolare sull'ex tecnico viola Fabio Grosso. Ecco le sue valutazioni in merito: "Chi mi ha dato di più? Se devo fare un nome dico Fabio Grosso. Ho avuto la fortuna di lavorare con tanti allenatori bravi, però lui l’ho incontrato in un momento particolare della mia carriera, quando stavo passando dalla Primavera alla prima squadra.

È un passaggio che per un ragazzo non è mai semplice e lui è stato davvero bravo a capirmi. Mi ha dato tanta fiducia, mi ha fatto sentire importante e credo che in quel momento fosse proprio quello di cui avevo bisogno. Mi ha aiutato tanto, sia come calciatore che come persona, e gli sarò sempre riconoscente".