Kessie, Krstovic e due legni fanno sorridere l'Atalanta: 3-1 al Venezia, Stroppa a rischio

.L'Atalanta batte il Venezia 3-1 e inguaia ulteriormente i lagunari, ancora a quota 0 in classifica nonostante la conferma di Stroppa prima della sosta. La partita si è messa subito in discesa per i nerazzurri che nel giro di due minuti si trovavano sul 2-0 già al 6' grazie ai gol di Kessie e Krstovic, mentre all'8' il Venezia perdeva per infortunio Correia. Ancora l'ex attaccante del Lecce al 30' firmava il tris atalantino e la doppietta personale. Hainaut al 37' provava invano a riaprire la gara, complici due pali di Yeboah e Adams e un gol annullato dal Var sempre ad Adams. Nel finale dunque da segnalare solo problemi muscolari per Bellanova e Scalvini e il rosso diretto ad Elmas per un brutto fallo.

Torna così a rischio la posizione di Giovanni Stroppa: per Sportitalia in caso di esonero il primo nome in cima alla lista è quello di Paolo Zanetti. Il suo vice, riporta appunto la tv, era ad assistere alla partita in tribuna.