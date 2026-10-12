Il 6° turno di Serie A si chiude con Torino-Udinese: ecco le formazioni

Il 6° turno di Serie A si chiude con Torino-Udinese: ecco le formazioniFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:20News
di Redazione FV

Il Torino per scacciare la crisi e allontanare i fantasmi, l'Udinese per spezzare la serie negativa e ritrovare fiducia sfruttando il buon ruolino in trasferta. All'Olimpico Grande Torino va in scena un posticipo delicatissimo, con entrambe le squadre a caccia di punti per dare una sterzata al proprio campionato e risollevarsi dalla metà bassa della classifica. Calcio d'inizio alle 20:45, ecco le formazioni ufficiali della partita:

TORINO (3-4-1-2): Perri; Comuzzo, Coco, Rodriguez; Belghali, Bragança, Mandragora, Cacciamani; Oristanio, Adams, Simeone. All.: Abate.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Solet, Ebosse; Vojvoda, Karlstrom, Zarraga, Kamara; Ekkelenkamp, Chakvetadze; Unai Gomez. All.: Runjaić