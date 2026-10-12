Italia-Bielorussia al Franchi: domani divieti e chiusure, ecco le modifiche alla viabilità

Provvedimenti di mobilità più contenuti rispetto alle partite di campionato della Fiorentina per Italia-Bielorussia, sfida della Nazionale femminile valida per la qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2027, in programma domani, martedì 13 ottobre alle 18.15, allo stadio Franchi. A comunicarlo è il Comune di Firenze, che ha illustrato le misure previste su disposizione della Questura.

Dalle 10.15 scatteranno i divieti di sosta in viale Fanti, nel tratto tra viale dei Mille e via Carnesecchi, compreso il controviale, in viale Nervi e in piazzale Campioni del ’56, nell’area tra lo skate park e il giardino Niccolò Galli. Per quest’ultima zona è prevista una deroga per i mezzi al servizio delle persone con disabilità.

Dalle 12.15, nelle stesse aree, entreranno in vigore anche i divieti di transito. In piazzale Campioni del ’56 resterà consentito l’accesso ai veicoli al servizio delle persone con disabilità, con ingresso e uscita da viale Paoli.

Chiuderanno inoltre via Mameli, tra viale Fanti e via San Gervasio, via Duprè, tra viale Fanti e via Frusa, e il controviale di viale Fanti tra via Mameli e via Duprè. Sarà consentito l’accesso ai frontisti e ai veicoli in ingresso e uscita dai passi carrabili.