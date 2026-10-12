Stroppa: "Futuro? Non dovete chiedere a me". Occhio a Zanetti e Nicola

Dopo il ko a Bergamo, sono ore di riflessioni per il Venezia, ancora a zero punti. Intanto l'allenatore Giovanni Stroppa a Dazn aveva detto: "Fiducia? Non dovete chiederlo a me. I risultati sono penalizzanti, io lavoro per quello che posso dare alla squadra, che mi sembra molto viva. Stiamo recuperando giocatori importanti. Penso che il mio lavoro sia fatto al meglio, mi prendo tutte le responsabilità. Vedo come lavora la squadra e merita molto di più".

Anche in sala stampa aveva poi aveva anche ringraziato la società: "Indipendentemente da quella che sarà la decisione, ringrazio la società per la fiducia. Poi è chiaro che uno deve prendere delle decisioni, ma sono convinto che questa squadra con il lavoro quotidiano può risollevarsi: sento positività nei ragazzi, bisogna andare avanti".

C'è da dire che il Venezia ha fatto un secondo tempo di grande livello che però, tra legni e un gol annullato non è servito a rimontare sull'Atalanta (che già dopo sei minuti era sul 2-0, poi diventato 3-1 alla fine del primo tempo). la società potrebbe dare un'ultima chance contro il Napoli a Stroppa, intanto però si fanno già i nomi dei possibili sostituti di Stroppa. I due nomi più accreditati sembrano essere quelli di Paolo Zanetti (il suo vice era a Bergamo in tribuna, come segnalato da Sportitalia) e Davide Nicola, come riporta anche Tuttomercatoweb.