Serie A, alle 18 c'è Atalanta-Venezia: ecco le formazioni ufficiali del match

Serie A, alle 18 c'è Atalanta-Venezia: ecco le formazioni ufficiali del matchFirenzeViola.it
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Oggi alle 18:00News
di Redazione FV

L'Atalanta, dopo la sosta, cerca la vittoria dopo le tre sconfitte in campionato contro Roma, Cagliari e Juventus. La squadra di Sarri proverà a invertire questo trend contro il Venezia, nalla gara della sesta giornata di Serie A in programma stasera alle 18:30. Ecco le formazioni ufficiali del match:

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Scalvini, Kristensen, Zappacosta; Kessie, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. All.: Sarri.

VENEZIA(3-5-2): Stankovic; Halhal, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Correia; Adams, Yeboah. All.: Stroppa.