L'Italia Femminile al Franchi, Girelli: "Stadio caldo: il pubblico ci darà una mano"

Domani l'Italia Femminile scenderà in campo al Franchi di Firenze (ore 18:15, diretta Rai 2) per la sfida di ritorno del primo turno dei play off di qualificazione al Mondiale contro la Bielorussia. Dopo il successo per 2-0 all'andata, le Azzurre cercano il pass per la finale contro la vincente di Finlandia-Serbia (3-1 l'andata) che si giocherà a novembre. Al fianco del ct Soncin in conferenza stampa c'è l’attaccante Cristiana Girelli: "Si tratta di uno stadio molto bello, in una città molto calda e appassionata.

Sarà molto importante e poi è stato luogo di qualificazioni importanti a partire da quella del Mondiale 2019 quando forse per la prima volta giocavamo in uno stadio così importante. Abbiamo tanta voglia di arrivare al Mondiale e il pubblico ci darà energia".