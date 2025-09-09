Cassano attacca Pioli: "Scelta sbagliatissima della Fiorentina. Ha preferito i soldi"

Antonio Cassano non le manda a dire e durante una diretta del programma Viva el Futbol che lo vede protagonista negli ultimi tempi, ha deciso di dire la sua sul ritorno di Stefano Pioli a Firenze per allenare la Fiorentina. L'ex fantasista ha detto: "Dopo gli anni al Milan, Pioli ha fatto una scelta preferendo i soldi dell'Arabia Saudita al calcio che conta. Significa che è come tutti gli altri visto che aveva deciso di smettere con il calcio vero anche se poi ha fatto marcia indietro. Per me la Fiorentina ha fatto una scelta assolutamente sbagliata. Dopo l'Arabia non hai più entusiasmo, pensi solo ai soldi. Non è successo solo a Pioli".