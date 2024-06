CARNEVALI, Pensiamo a costruire non a vendere

Fonte: Tuttomercatoweb.com

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

A Parma si sta svolgendo il Festival della Serie A. Tra gli ospiti della manifestazione anche l'Amministratore Delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali. Il dirigente dei neroverdi ha parlato ai microfoni dei media prersenti anche di mercato. Un argomento che interessa da vicino la Fiorentina visto l'interesse del club viola per la punta dei neroverdi Andrea Pinamonti. Queste le dichiarazioni di Carnevali: "Non abbiamo parlato con i calciatori. Ci sono delle buone idee, valuteremo sapendo di avere giocatori importanti. L'obiettivo nostro, come società, non è quello di fare cessioni: per altro a ora non ci sono state neppure richieste, i procuratori si sono già avvicinati perché sappiamo di avere giocatori importanti, come ho detto, tanti nazionali. Ma ripeto, in questo momento pensiamo più a costruire, non a vendere: le cessioni non ci interessano, nessuno è in vendita".

L'A.D. del Sassuolo ha parlato poi di un vecchio obiettivo dio mercato viola come Domenico Berardi: "Berardi? Lo vediamo tutti i giorni, è in fase di recupero e lo aspettiamo".