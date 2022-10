CARNASCIALI, Jovic rende di più dietro una punta

Daniele Carnasciali, ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto a TMW Radio per parlare della Viola alla vigilia della sfida di Conference League. Queste le sue parole:

Che Fiorentina ci dobbiamo aspettare domani?

“E’ un momento non semplice, ma almeno la prestazione con l’Inter c’è stata. Il risultato poi non è stato positivo, ma la Fiorentina deve ripartire. Non sarà facile. Poi la Conference va bene, ma la Fiorentina deve concentrarsi sul campionato che la posizione non è buona. Non vorrei che la coppa portasse via energie fisiche e mentali”.

Cosa manca davanti?

"Mi sembra che Italiano non abbia ancora trovato la formazione giusta. Ha messo Jovic come prima e seconda punta. Cambia tanto perché anche lui è a caccia di certezze che non ha avuto. Qualcosa si inizia a vedere, io penso che Jovic renda di più dietro una punta. Kouame ha fatto vedere qualcosa di buono rispetto all'inizio. La Fiorentina riparta da questo".