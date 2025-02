Carlo Conti sui viola: "Fiducia al mister. Preferirei vedere lo scudetto che battere il record di ascolti di Sanremo"

Il presentatore televisivo e tifoso viola Carlo Conti, presente oggi al Viola Park, ha rilasciato un'intervista ai microfoni ufficiali della Fiorentina. Queste le sue parole, a partire da un commento sull'intervento di Edoardo Bove al Festival di Sanremo: "Il festival è stata una bella soddisfazione, come lo è stato ospitare Edoardo Bove in una delle serate. La cosa che ha colpito è stato il suo pensiero verso gli altri. Ovvero coloro che non hanno avuto come lui la fortuna di aver ricevuto subito i soccorsi. Ha dimostrato che oltre ad essere un grande giocatore è anche una grande persona e un grande uomo".

Che impressione le fa tornare al Viola Park?

"Ho avuto l'onore di inaugurarlo. E' stata una giornata bellissima. Se alzo gli occhi vedo ancora tutti quei droni. E' un'eccellenza e la cosa bella è che i calciatori che arrivano qui restano stupiti ed entusiasti perché non si sono mai allenati in una situazione del genere. Quindi è un'eccellenza viola".

Da tifoso come vede la Fiorentina?

"Penso che questa ottima campagna acquisti si debba assemblare, diamo fiducia al mister. Aspettiamo e facciamo i conti alla fine. Un po' come il mio Sanremo".

Al prossimo Sanremo ci sarà un altro ospite della Fiorentina?

"Speriamo. Speriamo di poter festeggiare qualcosa magari. Mi hanno chiesto se preferivo battere ogni record di ascolti con Sanremo o vedere la Fiorentina vincere lo scudetto. Gli ho risposto ovviamente lo scudetto. A me basterebbe anche la coppa finalmente. Io ho ricordo solo dello scudetto del 1969, ero un bambino. Ero entusiasta perché il capitano di quella Fiorentina, De Sisti, è nato il 13 marzo come me. Tra l'altro un altro capitano viola è nato il 13 marzo, ovvero Manuel Pasqual".