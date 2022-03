CAPUTI, Per la Juve impegno difficile. Vlahovic...

Il giornalista Massimo Caputi, oggi consulente per Comunicazione del Sottosegretario allo Sport, è intervenuto a Radio Bianconera parlando della sfida di stasera tra Fiorentina e Juventus: "Un impegno difficile per la Juve per le tante assenze e per la forza dell'avversario. La Viola gioca bene e può mettere in difficoltà qualsiasi squadra. Quindi sarà un match intenso, combattuto anche per l'aspetto ambientale legato al ritorno di Vlahovic a Firenze. Non so se il serbo sarà titolare o Allegri lo farà partire dalla panchina, comunque sia è una partita speciale non solo perché vale l'accesso alla finale di Coppa Italia, ma anche per la presenza dell'ex attaccante viola. Questo può essere uno stimolo per il giocatore, per la Juve, ma anche per la stessa Fiorentina. Ci sono tutti i presupposti per vedere una grande gara".