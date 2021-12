CAPO SCOUT ACF, 2021 anno di fiducia data e ricevuta

Il capo scouting (o chief scout) della Fiorentina Antonio Tramontano (LEGGI QUI IL SUO PROFILO) descrive il 2021 come un anno per lui importante "quello della fiducia data e ricevuta" scrive con orgoglio via social, visto che a settembre ha assunto appunto questo ruolo nella Fiorentina, lui che già lavorava allo scouting al centro sportivo viola. Diplomato ds ha anche conseguito un corso di management del calcio, organizzato dalla Figc con la Bocconi ed è stato in Sudamerica per conto della società viola. "Il 2021 è stato l’anno della fiducia, data e ricevuta. La si costruisce con il tempo, lavorando duramente e agendo in maniera autentica. La fiducia è indispensabile per costruire qualcosa di solido e duraturo. Quando si ha fiducia in se stessi e verso gli altri creiamo più opportunità per noi stessi e per gli altri, apprendiamo e progrediamo. Buon Natale a tutti voi e come dico ogni anno: sarà un grande 2022!" recita il post su Instagram.