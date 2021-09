TRAMONTANO, Chi è il nuovo Chief Scout viola

Ha suscitato sicuramente molta curiosità il nome che il dg viola Joe Barone ha fatto mercoledì, in occasione della conferenza stampa di Álvaro Odriozola. Nell'elencare i componenti della squadra mercato che hanno lavorato nell'ultima sessione estiva, il dirigente ha fatto anche il nome di Antonio Tramontano, ormai a Firenze dal 2019 (era approdato alla Fiorentina con Vincenzo Montella ma con la qualifica di match analyst) e di recente promosso nel ruolo di Chief Scout (ovvero responsabile della parte scouting del club), dopo aver conseguito peraltro il diploma da direttore sportivo a Coverciano lo scorso 19 luglio.

Un ruolo dunque di assoluto prestigio quello che da qualche giorno sta ricoprendo Tramontano, che sui social ha voluto celebrare così la sua nuova posizione all'interno della Fiorentina: "Onorato di essere stato nominato Chief Scout. Sono felice di continuare a lavorare per i prossimi anni in questo prestigioso club". Del resto fino ad oggi la carriera di Tramontano (che ha soli 32 anni) è già stata piena di esperienze: originario della provincia di Napoli e laureato in Scienze motorie, dopo una serie di esperienze da allenatore nei settori giovanili di squadre dilettantistiche e poi di Juve Stabia e Salernitana, dal 2015 ha intrapreso la carriera di match analyst, con particolare attenzione allo studio degli avversari.

Da allora le opportunità di lavoro si sono moltiplicate così come le esperienze fatte a giro per il mondo: prima quella in FIGC per cinque mesi ma soprattutto l’avventura di quasi un anno al Tianjin Quanjian, in Cina, nel 2017 nello staff di Fabio Cannavaro che ha preceduto le collaborazioni con il Lugano in Svizzera e poi ancora in Italia alla Virtus Entella. Dal 2019 poi è iniziata la scalata alla Fiorentina, anche in questo caso prima in qualità di match analyst (Tramontano lavorava in coppa con Paolo Riela, che è rimasto a svolgere questo ruolo anche con Iachini, Prandelli e ora Italiano), poi come assistente di Daniele Pradè e ora, dopo il diploma da ds, nel ruolo di Chief Scout (al momento, come si può vedere dal suo profilo LinkedIn, sta frequentando il corso organizzato dalla FIGC alla Bocconi in "Sport Management").