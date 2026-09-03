Canovi: "Conoscendo Paratici non cambierà Grosso, ci vuole tempo"
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Intervistato da TMW, l'operatore di mercato e agente Dario Canovi ha detto la sua anche sulla Fiorentina che ha investito tanto sul mercato ma è partita malissimo in campionato con due sconfitte nette nelle prime due partite: "È una squadra giovane con tanti talenti e un allenatore che deve crescere anche lui. Sanno che sarà un anno di transizione per arrivare ad avere una squadra competitiva”.
Cambio in panchina se continua così?
“Conoscendo Paratici no, non credo. Penso che ci sia da aspettare un attimo prima di dare giudizi”.
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Giornalista, redattore e social media manager di FirenzeViola.it. Oltre a essere una delle voci quotidiane di Radio FirenzeViola, dove segue l’attualità della Fiorentina con notizie, approfondimenti e contenuti dedicati al mondo viola.
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Tommaso LoretoE' stata una rivoluzione. Con un saldo negativo da quasi 40 milioni Paratici ricostruisce la Fiorentina e lancia segnali di sostegno al tecnico, che ora può tornare a pensare al 4-3-3. Previsioni difficili, ma soddisfazione generale comprensibile
Angelo GiorgettiShopping compulsivo in attacco: Paratici si era incartato? Beto, Gnonto e Nije per dimenticare il rapper che segnava. Posti in piedi a centrocampo, eppure serve un colpo. E Mastantuono ha bisogno di un ruolo.
Mario TeneraniLe due sconfitte viola sono pesanti. Un avvio che fa preoccupare parecchio. Una selezione da trasformare in squadra. Grosso fatica a trovare la soluzione. Paratici lo aiuti con gli ultimi colpi di mercato
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