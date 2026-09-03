Canovi: "Conoscendo Paratici non cambierà Grosso, ci vuole tempo"

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Intervistato da TMW, l'operatore di mercato e agente Dario Canovi ha detto la sua anche sulla Fiorentina che ha investito tanto sul mercato ma è partita malissimo in campionato con due sconfitte nette nelle prime due partite: "È una squadra giovane con tanti talenti e un allenatore che deve crescere anche lui. Sanno che sarà un anno di transizione per arrivare ad avere una squadra competitiva”.

Cambio in panchina se continua così?

“Conoscendo Paratici no, non credo. Penso che ci sia da aspettare un attimo prima di dare giudizi”.