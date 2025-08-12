Calvert-Lewin, dopo l'accostamento alla Fiorentina tratta con United, Newcastle e Leeds

vedi letture

Accostato anche alla Fiorentina, per Dominic Calvert-Lewin inizia a smuoversi qualcosa nel mercato inglese. Il possente centravanti svincolato dopo nove stagioni con la maglia dell'Everton, secondo talkSPORT, ha interrotto il rapporto con il suo agente e avuto contatti con Manchester United, Newcastle e Leeds United. Quest’ultimo club, impegnato nella trattativa per Rodrigo Muniz del Fulham, virerebbe sul centravanti inglese in caso di mancato accordo con il brasiliano.

Il Sunderland ha invece provato un colpo a sorpresa per riportarlo in Championship, ma il giocatore preferisce restare in Premier e attendere offerte da squadre di vertice. In passato anche l’Aston Villa era stata accostata al centravanti.