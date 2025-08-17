Calafiori su Chiesa: "Gli auguro continuità ma spero di vincere la Premier"

L'ex Bologna Riccardo Calafiori torna protagonista a Manchester. Dopo il gol realizzato contro il Manchester City nella scorsa stagione, il difensore italiano ha lasciato nuovamente il segno, stavolta contro lo United, decidendo la sfida e regalando all’Arsenal i primi tre punti della nuova stagione. Dopo aver rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di SkySport, sulla sua prestazione contro i Red Devils ha avuto modo di parlare anche dell'ex Fiorentina e Juventus Federico Chiesa, reduce dalla sua prima rete in Premier League con i Reds, arrivata contro il Bornemouth.

Queste le sue parole: "Non gli ho scritto perché l'anno scorso non l’ho mai sentito e non voglio comparire ora. Però approfitto per mandargli un grande abbraccio, gli auguro continuità ma non troppa perché la Premier League deve essere nostra".