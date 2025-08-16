Calabria lontanissimo dalla Fiorentina: firmerà un triennale col Panathinaikos

Redazione FV

Davide Calabria non sarà un giocatore della Fiorentina. Secondo l'esperto di mercato Matteo Moretto, l'ex esterno di Milan e Bologna ha raggiunto un accordo con il Panathinaikos, che gli ha offerto un accordo di tre anni. Il giocatore dunque ripartirà dalla Grecia, raggiungendo la squadra di Atene che ha recentemente eliminato lo Shakhtar dai preliminari di Europa League. 