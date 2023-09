CAIRO, Juric? Lo supporto e a volte lo sopporto. De Laurentiis...

FirenzeViola.it

Urbano Cairo, presidente del Torino durante la presentazione del Torino Club Parlamento presso la Sala Nassiriya del Senato, ha preferito non entrare nel merito del caso De Laurentiis, indagato dalla procura di Roma per la compravendita di Osimhen: "Alcune squadre hanno fatto questo genere di operazioni, io ad esempio non le ho mai fatte. E' una vicenda abbastanza scivolosa e non entro in cose che non conosco", ha concluso il presidente del Torino che si è concesso anche una frase su Juric. "E' particolare, ma un grande mister. Lo supporto e qualche volta lo sopporto".