CAIRO, Furioso con i suoi: bloccati i prolungamenti

Urbano Cairo è furioso. Dopo la sconfitta contro il Bologna, il presidente del Torino ha bloccato i prolungamenti di contratto per capire chi merita di continuare l'avventura granata, ma soprattutto chi può dare qualcosa di importante e chi no. Il discorso riguarda anche Ivan Juric, tecnico in scadenza a giugno. Il numero uno granata vuole capire ciò che sta succedendo al Filadelfia e, prima del match contro l'Atalanta, ha intenzione di avere un confronto con l'allenatore, Paro, Vagnati e Moretti.

Secondo quanto riportato da Tuttosport nell'edizione odierna, l'obiettivo è valutare alcune dinamiche che non comprende o che non sa completamente perché non gli sono state riferite nel modo corretto, a partire dall'esclusione di Milinkovic-Savic a Bologna, ma pure i rapporti che Juric ha con Ilic e Radonjic e la condizione atletica, che suscita perplessità.