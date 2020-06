CAGNI, Viola, tutta colpa della forma. Sul rischio B...

L'ex tecnico tra le altre di Brescia ed Empoli Gigi Cagni ha commentato la sfida di ieri tra la Fiorentina e le Rondinelle. Ecco le sue parole: "Viola in affanno ieri? Con la giustificazione fisica si spiega tutto: se la squadra non sta bene è chiaro che fai certi errori. Secondo me quando tutte le squadre avranno giocato 4-5 partite se ne vedrà di peggio, a causa di infortuni e squalifiche. Emergeranno solo i giocatori di qualità. Il calcio così è una cosa anomala ma va accettato per quello che è: si stanno vedendo però anche cose buone. Ribery? E' stata la nota più positiva ieri, senza dubbio: i giocatori viola hanno fatto quello che dovevano fare ma gli errori difensivi saranno quelli che determineranno di più da qui alla fine del campionato. Servirà ai viola una difesa un po' più sulla "difensiva". Adesso sono curioso di vedere cosa farà la Lazio per rispondere alla Juventus. Sono certo che a livello estetico nelle ultime 3-4 gare vedremo tante cose brutte. La zona retrocessione? Ho sempre detto che andrà giù il Lecce: se vuoi salvarti non serve giocare come fa Liverani, che gioca bene ma ha difficoltà. Se la Viola rischia la B? Assolutamente no, Spal e Brescia non recupereranno mai e la terza che è messa peggio è il Lecce".