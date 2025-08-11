Cagliari, visite mediche per l'ex obiettivo viola Sebastiano Esposito

(ANSA) - CAGLIARI, 11 AGO - Manca solo l'ufficialità ma l'attaccante Sebastiano Esposito è un giocatore del Cagliari: in mattinata sono state fissate le visite mediche dopo l'accordo tra il club rossoblù e Inter. I controlli degli specialisti saranno effettuati a Roma a Villa Stuart. Poi il solito percorso: arrivo all'aeroporto di Cagliari già in serata, firma del contratto per cinque anni e annuncio ufficiale. Si conclude così una lunga trattativa cominciata dall'avvio del mercato. Esposito si trasferisce al Cagliari con la formula del prestito gratuito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro, più una percentuale all'Inter in caso di rivendita. Sino a questa mattina si stavano discutendo gli ultimi dettagli, poi è arrivato il via libera alle visite mediche. Classe 2002, Esposito arriva dall'Inter, ma in questi anni ha giocato in prestito tra Spal, Venezia, Basilea, Anderlecht, Bari, Sampdoria e nell'ultimo campionato a Empoli.

In Toscana è stata la sua migliore stagione a livello realizzativo con otto gol. Il giocatore è stato a un passo dal Parma. Ma, secondo quanto trapela, sarebbe stata decisiva la volontà dell'attaccante di trasferirsi in Sardegna. Per la difesa spunta il nome di Kumbulla, di proprietà della Roma, ma non ci sarebbero grandi passi avanti. Intanto la squadra riprende questo pomeriggio la preparazione in vista del primo impegno ufficiale in Coppa Italia sabato alle 20.45 contro l'Entella alla Unipol Domus. (ANSA).