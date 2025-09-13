Cagliari-Parma finisce 2-0 per gli uomini di Pisacane. A segno un ex viola

di Redazione FV

Si è da poco conclusa la prima gara della terza giornata di Serie A tra Cagliari e Parma. La sfida, andata in scena alla Unipol Domus, è terminata con il risultato di 2-0 per i padroni di casa che hanno centrato così la loro prima vittoria in campionato grazie alle reti dell'ex Fiorentina Yerri Mina nel primo tempo e di Mattia Felici nella ripresa. Primo successo nella massima serie italiana dunque per Fabio Pisacane e secondo passo falso invece per il Parma di Carlos Cuesta, fermo ad un punto in classifica.