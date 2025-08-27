Cagliari, Giulini: "Esordio ok. Finanze recuperate grazie a Fiorentina e Bologna"

vedi letture

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato ieri a margine del convegno Pianificazione e strategie nelle categorie giovanili, organizzato presso l’Arena Civica di Milano, raccontando diverse cose sull'estate del club rossoblu reduce dal pareggio casalingo contro la Fiorentina: "Abbiamo fatto una buona gara - le parole riportate da TMW - nel primo tempo meritavamo di andare in vantaggio contro una squadra sicuramente più strutturata e con un budget superiore al nostro. Appena siamo leggermente calati abbiamo preso gol, anche se eravamo in 10 in quel momento. Poi siamo riusciti a risorgere come mister Ranieri ci ha insegnato e come tante volte ci è capitato".

Quali sono gli obiettivi della stagione?

"Mi aspetto una stagione che porti all'obiettivo della salvezza. Abbiamo aumentato il numero dei ragazzi che arrivano in prima squadra, ce n'è un terzo... Credo sia un risultato clamoroso. Sono contento di aver passato un turno complicato contro la Virtus Entella in Coppa Italia grazie al rigore e agli ottimi 15 minuti di Cavuoti. Contro Dodo, Pisacane non ha avuto difficoltà a mettere Idrissi al 70' e ha fatto la sua gara. Oggi avremo in mezzo al campo Liteta, che è un giocatore della prima squadra, ma è ancora in età per fare la Primavera e spero possa trascinarci".

Palestra chiude le piste Salah-Eddine e Mazzocchi?

"Sì".

Infine racconta la trattativa per portare in Sardegna Esposito.

"È stato complicato perché è stato un investimento importante dopo i riscatti e abbiamo fatto un passo sicuramente molto più lungo di quello che possiamo permetterci. Portare sull'isola Esposito senza aver fatto una cessione prima non è stato banale, infatti lo abbiamo provato a prendere in prestito per diverse settimane, dopodiché, quando c'è stato l'inserimento del Parma, non è stato più possibile. Abbiamo rischiato e settimana scorsa siamo stati ripagati in quanto Bologna e Fiorentina sono venute a chiederci giocatori per noi importanti che ci hanno permesso di recuperare da subito le finanze".