CACERES, Giallo e gol annullato nel ko col Brasile

Serata sfortunata per Martin Caceres: il difensore viola, in campo per tutti i 90' più recupero nella sconfitta casalinga del suo Uruguay contro il Brasile, è stato protagonista di una rete sugli sviluppi di un corner, marcatura annullata dall'arbitro dopo il consulto col Var. Al di là dell'episodio del gol annullato e dell'ammonizione presa all'85', avvenuto sul punteggio di 2-0, il pelado ha disputato una buona gara in posizione di terzino destro tenendo fisicamente su un cliente scomodo come Richarlison. La gara è stata decisa nel primo tempo da una conclusione dal limite dello juventino Arthur e dal colpo di testa proprio di Richarlison, in quel caso perso nella marcatura da Godin. L'Uruguay ha chiuso in dieci uomini per l'espulsione al 75' di Edinson Cavani.