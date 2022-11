CACCIATORE, Sabiri si è fatto conoscere. Cragno...

L'ex difensore Fabrizio Cacciatore ha parlato di due suoi ex compagni di squadra che potrebbe interessare alla Fiorentina nel prossimo mercato: Sabiri e Cragno. Queste le sue parole: "Sabiri lo conosco bene, ha molte qualità e deve ancora migliorare. Prima in Serie A non lo conosceva nessuno, ora invece non è così. Le sue caratteristiche sono da trequartista e nonostante al momento nella Sampdoria faccia fatica devo dire che ha grandi doti. Cragno ha fatto grandi cose a Cagliari e l'anno scorso è stato un anno un po' particolare con la retrocessione dei rossoblù. Ma le sue doti non si discutono e non capisco come mai a Monza non giochi".

Su Italiano: "Ha dimostrato di essere un grande allenatore e la sua scalata fino ad arrivare in Serie A parla per lui".

Su Duncan: "Me lo ricordo ai tempi della Samp. E' un buonissimo calciatore perché ha dinamismo e può fare più ruoli. L'ho sentito e mi ha detto tante buone cose sul mister".