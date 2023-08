INDISCREZIONI DI FV IND. FV, PER GORI SONDAGGI DALLA B, PUÒ SPUNTARLA IL BRESCIA Al Viola Park prosegue anche la preparazione dei giocatori destinati a nuovi prestiti, come nel caso di Gabriele Gori. L’attaccante ha ricevuto diversi sondaggi da squadre di serie B ed una delle possibili destinazioni, secondo quanto appreso da FirenzeViola.it,... Al Viola Park prosegue anche la preparazione dei giocatori destinati a nuovi prestiti, come nel caso di Gabriele Gori. L’attaccante ha ricevuto diversi sondaggi da squadre di serie B ed una delle possibili destinazioni, secondo quanto appreso da FirenzeViola.it,... NOTIZIE DI FV PORTIERI, CHRISTENSEN UFFICIALE, CEROFOLINI AL FROSINONE Con l'ufficialità del portiere danese dell'Hertha Berlino Oliver Christensen, Michele Cerofolini lascia la Fiorentina. Lo fa a titolo definitivo, direzione Frosinone dove firmerà un contratto di 3 anni. Fisce dunque la lunga avventura in viola del... Con l'ufficialità del portiere danese dell'Hertha Berlino Oliver Christensen, Michele Cerofolini lascia la Fiorentina. Lo fa a titolo definitivo, direzione Frosinone dove firmerà un contratto di 3 anni. Fisce dunque la lunga avventura in viola del... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 10 agosto 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi