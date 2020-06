C. AMBROSINI, Franchi? Fare in fretta non è far bene

La soprintendente ai beni archeologici di Bologna, Cristina Ambrosini, è intervenuta per parlare dello stadio dei rossoblù, ma anche del Franchi. Questo ciò che ha detto: "Nell'iter del progetto Dall'Ara la soprintendenza ha avuto molta importanza perché si trattata di un bene culturale come del resto il Franchi. Per Bologna è importante conservare le caratteristiche principali come il recupero della facciata monumentale e l'utilizzo del mattone rosso bolognese anche perché la città vuole continuare a vivere con il suo stadio. Decreto semplificazione? E' importante agire sul costruito storico, come vuole fare Commisso. Pessina insiste, secondo me, per le tempistiche perché noi soprintendenti abbiamo un contratto giornaliero con i luoghi di competenza dove ci confrontiamo per tutelare il patrimonio. Non sempre fare in fretta significa fare bene".