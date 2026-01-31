Buongiorno: "Abbiamo preparato questa sfida più dai video che dal campo"

Nel pre-partita di Napoli-Fiorentina è intervenuto ai microfoni di Dazn il difensore partenopeo, Alessandro Buongiorno: "Il morale deve rimanere alto, dobbiamo affrontare questa partita con entusiasmo. Abbiamo preparato questa sfida più dai video che dal campo, visto che dovevamo recuperare dopo il Chelsea. Dobbiamo pensare a oggi e poi alle prossime partite. Guarderemo partita dopo partita e vedremo cosa riusciamo a fare. Io quando entro in campo do sempre il massimo. In una stagione possono esserci momenti di alti e bassi, l'importante è affrontarli a testa alta, continuare a migliorarsi e a lavorare tanto".