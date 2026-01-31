Lungo abbraccio tra Vanoli e Lukaku al fischio finale: ecco perché

Al fischio finale di Napoli-Fiorentina, al centro del campo del Maradona in festa per la vittoria dei padroni di casa per 2-1, è andato in scena un lungo abbraccio tra Paolo Vanoli, allenatore gigliato, e Romelu Lukaku, attaccante tornato a disposizione di Conte da qualche settimana. I due hanno condiviso l'avventura all'Inter proprio quando Vanoli era assistente di Conte nell'anno dello Scudetto, per questo la partita di oggi è stata l'occasione per riabbracciarsi e scambiare qualche battuta.