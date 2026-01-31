Conte una furia sugli infortuni: "Così è un suicidio. Questo Napoli quanto vale?"

Antonio Conte parla a DAZN dopo la partita vinta contro la Fiorentina e parla solo della questione infortuni, annunciando la rottura del crociato per Di Lorenzo: "C'è poco da dire. Torniamo sempre al discorso di mettere partite su partite su partite. Alcuni giocatori dovrebbero riposare ma bisogna farli giocare. Giocando così tanto non fai altro che ammazzare questi ragazzi e il calcio. Poi c'è la questione della rosa con le liste... Chi non ha il vivaio cosa fa? Abbiamo tirato fuori Vergara, ma se dobbiamo fare 60 partite l'anno le rose devono essere allargate altrimenti è un suicidio. Di Lorenzo sembra si sia fatto il crociato, è una cosa grave. Non sono infortuni muscolari leggeri. Così fai fatica a mettere una pezza. Noi lo stiamo facendo perché questi ragazzi stanno facendo cose straordinarie. Oggi abbiamo perso un pezzo da novanta. Io non capisco i club, è un cane che si morde la coda. Partecipiamo a più competizioni prendendo più soldi ma poi dobbiamo prendere altri giocatori. Se non si capisce il calcio non potrà mai cambiare. È assurdo".

Perché non è entrato Beukema al posto di Di Lorenzo?

"Ho fatto entrare Olivera perché in questo momento mi dà più garanzie. Per il resto parliamo di una squadra che sta cercando di fare il massimo. Per fortuna abbiamo fatto questi punti. Fatevi una domanda e datevi una risposta. Se vedete oggi la rosa del Napoli, in che posizione la mettete? Poi ci hanno bloccato anche il mercato, incredibile. Sono troppo incazzato".