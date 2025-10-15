Bucchioni su Gudmundsson: "In campo deve fare che vuole. Lo aspettiamo da più di un anno"

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione "Maracanà" parlando anche di Albert Gudmundsson. Queste le sue dichiarazioni riguardo alla doppia faccia del calciatore islandese tra le sue prestazioni con la nazionale e con la Fiorentina: "E' da un anno e mezzo che lo si aspetta. Per come ho capito io è uno che deve andare in campo e fare quello che vuole, trovarsi la posizione in campo.

E in Nazionale è così, lo leva dalle responsabilità tattiche. Ha pagato poi il salire di livello, le pressioni. Poi magari basta qualcosa per sbloccarsi, ma passa il tempo e in Viola è sempre lo stesso".