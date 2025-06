Bruno Gentili e la nostalgia per Mancini: "Lo avrei rivisto bene come ct"

Il giornalista Bruno Gentili è intervenuto a TMW Radio dando il suo punto di vista a proposito del momento che sta vivendo la panchina dell'Italia: "Il no di Ranieri è comprensibile. Si è legato alla Roma e a Roma, con i tifosi che non avrebbero preso troppo bene il doppio impegno, col rischio che questo lo distogliesse dai suoi impegni, e Gasperini ha accettato Roma poi per la sua presenza. Gattuso? Sarei contento per lui, però devo dire che un ct non si può scegliere soltanto in base alle motivazioni che sa trasmettere.

Qui occorre ritrovare qualità di gioco, riproporre un impianto. Come profilo avrei riprovato con Mancini, tecnico di spessore internazionale, pochi sanno scoprire e valorizzare dei giocatori, non si è mai legato a un solo schema, ha saputo anche divertire.