Brasile, Vanderson del Monaco va ko: starà fuori almeno sei settimane
Tgola per il Monaco e per il Brasile di Carlo Ancelotti, che perdono il terzino destro Vanderson. Il difensore brasiliano è uscito in lacrime a metà del primo tempo nella partita pareggiata per 2-2 contro il Manchester City di mercoledì sera in Champions League. Nella giornata di oggi la risonanza magnetica ha confermato le sensazioni dell'allenatore e in conferenza lo stesso Hutter ha confermato lo stop di circa sei settimane.
Vanderson, dopo aver saltato anche le gare di settembre del Brasile, non prenderà parte nemmeno alle amichevoli contro Corea del Sud e Giappone. E per questo è possibile una chiamata last-minute per Dodo, già convocato in una situazione simile qualche mese fa.
